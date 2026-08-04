04 августа, 18:03Мэр Москвы
Собянин: силы ПВО Минобороны сбили еще три БПЛА на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства ПВО Минобороны России уничтожили три беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.
По словам градоначальника, на месте падения фрагментов дронов работают экстренные службы.
Вражеские БПЛА предприняли очередные попытки атаковать столицу 4 августа. По последним данным, на подлете к городу ликвидированы девять аппаратов.
В связи с этим аэропорты Домодедово, Жуковский и Внуково работают по согласованию с соответствующими органами. Меры приняли для обеспечения безопасности полетов.