Собянин: силы ПВО Минобороны сбили еще три БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО Минобороны России уничтожили три беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

По словам градоначальника, на месте падения фрагментов дронов работают экстренные службы.

Вражеские БПЛА предприняли очередные попытки атаковать столицу 4 августа. По последним данным, на подлете к городу ликвидированы девять аппаратов.

В связи с этим аэропорты Домодедово, Жуковский и Внуково работают по согласованию с соответствующими органами. Меры приняли для обеспечения безопасности полетов.