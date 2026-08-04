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04 августа, 20:19

Мэр Москвы

Собянин рассказал о помощи Москвы в развитии Севастополя

Фото: ТАСС/Максим Чурусов

Москва помогает Севастополю развиваться. Об этом Сергей Собянин заявил на XII Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

"Я не очень хочу раскрывать технологию этой поддержки, но поверьте, мы делаем очень многое, не только для Севастополя, но и для большинства регионов нашей страны", – сказал градоначальник.

Он пояснил, что система противовоздушной обороны Москвы единая, а столица как центр страны аккумулирует значительные ресурсы, знания и технологии в этой области. По словам мэра, эти технологии служат для защиты Севастополя, Крыма и всех регионов России.

Более того, столица помогает другим субъектам страны создавать современные общественные пространства, говорил ранее Собянин. Например, Москва участвует в благоустройстве городов, включая Луганск, Донецк, Симферополь, Ялту, Севастополь, Тулу, Орел, Саратов и Тверь, помогая создавать новые парки, скверы и пешеходные зоны.

Собянин выступил на форуме "Территория смыслов"

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