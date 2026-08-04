Дуров объяснил удаление Telegram из App Store атакой вымогателей

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Основатель Telegram Павел Дуров (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) заявил, что кратковременное исчезновение мессенджера из магазина приложений App Store стало результатом скоординированной атаки вымогателей, применивших технические уловки для обхода модерации. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Приложение временно удаляли из App Store в ночь на 4 августа, сообщали СМИ. В Apple заявили, что в Telegram был обнаружен пользователь, который распространял детскую порнографию. Компания уведомила об этом администрацию мессенджера, после чего аккаунт оперативно заблокировали.

По словам Дурова, злоумышленники применяли метод редактирования старых сообщений в публичных чатах. Они заменяли текст на незаконный контент, сгенерированный искусственным интеллектом. Такие материалы были невидимы для обычных пользователей, что исключало возможность быстрой жалобы с помощью стандартных механизмов.

Он пояснил, что такие методы вымогатели используют для того, чтобы добиться удаления групп, владельцы которых не стали им платить. Они сами сообщают о запрещенном контенте Apple.

Основатель Telegram добавил, что незаконный контент в публичных чатах и каналах не является системной проблемой, а модераторы работают эффективно.

При этом Дуров указал на проблему в политике модерации Apple. Мессенджер удалили без связи с разработчиками. Это создает угрозу для всех мобильных приложений с пользовательским контентом.

Также Дуров предупредил, что тактика вымогателей развивается, что может повлиять и на другие платформы.

В феврале 2026 года Дуров стал фигурантом уголовного дела о содействии терроризму, а работу Telegram в России начали замедлять, так как требования законодательства были проигнорированы.

В июле стало известно о запуске процесса объявления Дурова в международный розыск. Ему были предъявлены обвинения по статье о склонении, вербовке или ином вовлечении в совершение террористических преступлений. Затем предпринимателя внесли в перечень террористов и экстремистов.

