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30 июля, 15:43

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Адвокат Рощин заявил, что перевод Дурову может считаться финансированием терроризма

Адвокат заявил, что перевод Дурову может считаться финансированием терроризма

Фото: legion-media.com/Geisler Fotopress GmbH (Павел Дуров внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

После включения основателя Telegram Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга все переводы в его адрес могут квалифицировать как финансирование терроризма, заявил в беседе с РИА Новости адвокат Дмитрий Рощин.

"После внесения гражданина в этот перечень его счета в РФ подлежат блокировке финансовыми организациями", – отметил юрист.

При этом он добавил, что для признания денежного перевода финансированием терроризма правоохранителям нужно будет доказать, что средства предоставляются именно на финансирование экстремистской деятельности.

В феврале 2026 года Дуров заявил, что против него завели уголовное дело о пособничестве терроризму. В июле ФСБ начала процедуру объявления основателя Telegram в международный розыск. В службе подтвердили, что ему предъявили обвинение по статье о содействии террористической деятельности.

Уточнялось, что администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые используются спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества.

В ответ на обвинения аккаунт Telegram опубликовал архивную фотографию Дурова, на которой тот показывает в камеру нецензурный жест. Позже Росфинмониторинг внес основателя Telegram в перечень террористов и экстремистов.

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