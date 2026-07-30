Еще три сообщения прозвучали в эфире радиостанции "Судного дня" 30 июля

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Сразу три новых сигнала прозвучали в эфире радиостанции УВБ-76, более известной как "жужжалка" или радио "Судного дня", в четверг, 30 июля. Об этом сообщил телеграм-канал "УВБ-76 логи", отслеживающий активность радиостанции.

Тройное сообщение, состоящее из слов "степенный", "цугопенс" и "кругопаяц", было поймано радиолюбителями в 15:53 по московскому времени.

Активность вещателя продолжается с полудня 30-го числа. В частности, первый сигнал был зафиксирован в 12:20, он содержал слово "дояропух". Спустя шесть минут были переданы еще два сообщения: "монархист" и "гиджак".

Следующее вещание радиостанция возобновила через примерно 1,5 часа. В 14:06 в эфир были выпущены слова "градосбег", "взяточница", "сексофат", "мотель" и "пухокорм". Спустя еще час тишины прозвучали слова "мужопаюс" и "боязливость".