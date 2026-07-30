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30 июля, 21:44

Шоу-бизнес

Рэпер P. Diddy выйдет на свободу на месяц раньше

Фото: ТАСС/Zuma/Javier Rojas

Дата выхода из тюрьмы американского рэпера и продюсера Шона Комбса, известного как P. Diddy, снова изменилась. Теперь его освобождение ожидается 24 января 2028 года, что на месяц раньше изначально установленного срока, сообщает издание Page Six со ссылкой на федеральное бюро тюрем США.

Ранее дата была назначена на 23 февраля 2028 года. До этого дату уже переносили с 15 апреля 2028 года на 23 февраля.

В сентябре 2024 года рэпера арестовали по обвинениям в насилии, торговле людьми, организации вечеринок с запрещенными веществами и услугами секс-работниц, а также в использовании принудительного труда.

В 2025 году P. Diddy признали виновным только в транспортировке людей для занятия проституцией, назначив 50 месяцев заключения и штраф 500 тысяч долларов.

Если бы рэпера признали виновным по всем эпизодам, ему бы грозило пожизненное заключение. В настоящий момент P. Diddy отбывает наказание в одиночной камере, куда его перевели из-за драки с другим заключенным.

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