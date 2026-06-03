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03 июня, 11:17

Происшествия

Против P. Diddy выдвинули новые обвинения в секс-насилии

Фото: Getty Images/Jason Koerner

Прокуратура Лос-Анджелеса расследует новые обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые против американского рэпера Шона Комбса, известного как P. Diddy. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на NBC News.

С обвинениями выступил публицист и музыкальный продюсер Джонатан Хэй. Он утверждает, что рэпер нападал на него в 2020 и 2021 годах, и еще осенью 2025-го передал свои показания в надзорное ведомство.

Комбса арестовали в сентябре 2024 года. Его обвиняли в насилии, торговле людьми и организации вечеринок с запрещенными веществами и услугами секс-работниц. Позже против музыканта выдвинули также обвинения в использовании принудительного труда.

По версии следствия, он эксплуатировал сотрудников для совершения и сокрытия насилия и коммерческого секса. В 2025 году суд признал рэпера виновным в двух эпизодах транспортировки людей для занятия проституцией. Ему назначили 50 месяцев заключения и штраф в 500 тысяч долларов.

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