Суд приговорил рэпера P. Diddy к свыше 4 годам лишения свободы

Фото: ТАСС/Zuma/Ki Price

Суд в Нью-Йорке приговорил американского рэпера и продюсера Шона Комбса ( известного как P. Diddy) к 4 годам и двум месяцам тюремного заключения за транспортировку людей для занятия проституцией. Об этом сообщило издание The New York Times (NYT) со ссылкой на материалы суда.

При этом сторона обвинения настаивала на более чем 11 годах лишения свободы. Защита P. Diddy просила о 14 месяцах тюремного срока.

Суд счел, что срок в 11 лет "не является целесообразным", и постановил, что 55-летний исполнитель должен будет провести под стражей 50 месяцев и выплатить штраф в размере 500 тысяч долларов.

P. Diddy был арестован в 2024 году после обвинений в насилии и торговле людьми. Журналисты выяснили, что музыкант якобы устраивал вечеринки, на которых раздавал гостям запрещенные вещества и принуждал их к половым актам с работниками секс-индустрии.

В феврале 2025 года адвокат музыканта Энтони Рикко отказался вести его дело. Кроме того, против P. Diddy было вынесено обвинительное заключение в связи с использованием принудительного труда.

В начале июля этого года присяжные признали рэпера виновным в двух эпизодах транспортировки людей для занятия проституцией. Всего Комбс был обвинен по пяти пунктам, самыми серьезными из которых были вымогательство и торговля людьми.