Автомобилиста в Москве привлекли к ответственности за объезд затора по тротуару

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Житель Москвы привлечен к ответственности за объезд затора по тротуару. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Нарушитель был выявлен во время мониторинга инспекторами материалов в Сети. В частности, они обратили внимание на кадры, на которых водитель, проезжая по Солнечной аллее, выехал на велопешеходную дорожку.

Спустя время личность злоумышленника была установлена. Им оказался 23-летний москвич. В отношении него составлен административный протокол о движении по велосипедным или пешеходным дорожкам, что нарушает правила дорожного движения.

Госавтоинспекция Москвы продолжает выявлять в Сети нарушителей ПДД. Инспекторы стараются своевременно реагировать на данные материалы и принимать меры в отношении причастных к этим инцидентам лиц.

Ранее московские полицейские задержали водителя "Лады", демонстративно нарушавшего ПДД, из-за чего он чуть не сбил женщину возле здания медицинского колледжа. Соответствующие кадры были обнаружены полицией в Сети.

Автомобилист проехал на красный сигнал светофора и двигался по тротуару, создавая опасность для других участников движения. Спустя время полицейские установили личность злоумышленника и задержали его.

