Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 декабря, 19:05

Транспорт

Автомобилиста в Москве привлекли к ответственности за объезд затора по тротуару

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Житель Москвы привлечен к ответственности за объезд затора по тротуару. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Нарушитель был выявлен во время мониторинга инспекторами материалов в Сети. В частности, они обратили внимание на кадры, на которых водитель, проезжая по Солнечной аллее, выехал на велопешеходную дорожку.

Спустя время личность злоумышленника была установлена. Им оказался 23-летний москвич. В отношении него составлен административный протокол о движении по велосипедным или пешеходным дорожкам, что нарушает правила дорожного движения.

Госавтоинспекция Москвы продолжает выявлять в Сети нарушителей ПДД. Инспекторы стараются своевременно реагировать на данные материалы и принимать меры в отношении причастных к этим инцидентам лиц.

Ранее московские полицейские задержали водителя "Лады", демонстративно нарушавшего ПДД, из-за чего он чуть не сбил женщину возле здания медицинского колледжа. Соответствующие кадры были обнаружены полицией в Сети.

Автомобилист проехал на красный сигнал светофора и двигался по тротуару, создавая опасность для других участников движения. Спустя время полицейские установили личность злоумышленника и задержали его.

BMW протаранил такси в центре Москвы и вылетел на тротуар

Читайте также


транспортгород

Главное

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Читать
закрыть

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

Читать
закрыть

Могут ли мошенники подделать речь для угона автомобилей?

Нейросети, способные подделывать голос, могут использовать системы речевого управления для подачи команд

Простой способ обезопасить автомобиль от потенциальных хакерских атак – не подключать его к интернету

Читать
закрыть

Расширят ли доступ к единому пособию для семей с детьми?

Величина прожиточного минимума на ребенка пересматривается ежегодно

Эксперты уверены: прежде чем вводить новые меры, нужно провести тщательные расчеты

Читать
закрыть

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика