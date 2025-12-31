Москалькова призывала Киев вернуться к масштабным обменам военнопленными

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Киевскому режиму необходимо возобновить работу по широкомасштабному обмену военнопленных. С соответствующим призывом выступила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью с ТАСС.

Омбудсмен напомнила, что Россия продолжает передавать украинской стороне списки рядовых солдат, которых считает необходимыми для включения в обменные процессы.

"Мы видели успешные большие обмены военнослужащими, которые были осуществлены в рамках стамбульских договоренностей между российской и украинской миссиями", – добавила Москалькова.

В середине месяца был завершен сбор посылок для пленных России и Украины, сообщала ранее омбудсмен. Данный вопрос обсуждался с Международным комитетом Красного Креста. Всего было собрано 2 тысячи посылок.

Сразу после этого стало известно, что Москва вернула тела 26 российских военных в рамках стамбульских договоренностей. Киеву же были переданы тела тысячи погибших украинских бойцов.