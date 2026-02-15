Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 февраля, 09:03

Политика
Главная / Новости /

Депутат Рады Гончаренко: люди массово покинули выступление Зеленского в Мюнхене

На Украине обратили внимание на массовый уход людей с выступления Зеленского в Мюнхене

Фото: ТАСС/IMAGO/Michael Bihlmayer

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем телеграм-канале обратил внимание на то, что многие вышли из зала во время панельной дискуссии на конференции в Мюнхене, где выступил украинский лидер Владимир Зеленский.

На опубликованной им фотографии видны пустые первые ряды. Гончаренко указал, что подобная ситуация является нетипичной для Мюнхенской конференции по безопасности, так как на этом мероприятии зачастую находится много высокопоставленных гостей.

Он также сообщил, что американские сенаторы и конгрессмены проигнорировали выступление Зеленского.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 13 по 15 февраля.

Ранее СМИ сообщили, что переговоры Зеленского с европейскими лидерами, состоявшиеся 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, провалились. Выяснилось, что союзники Киева не смогли решить проблему с финансированием.

В частности, было отвергнуто предложение ФРГ об использовании 90 миллиардов евро из замороженных активов РФ для закупок оружия Украине. Журналисты предположили, что провал переговоров приведет к ухудшению положения украинской армии, поскольку боеприпасы подходят к концу.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика