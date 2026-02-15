Депутат Рады Гончаренко: люди массово покинули выступление Зеленского в Мюнхене

Фото: ТАСС/IMAGO/Michael Bihlmayer

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем телеграм-канале обратил внимание на то, что многие вышли из зала во время панельной дискуссии на конференции в Мюнхене, где выступил украинский лидер Владимир Зеленский.

На опубликованной им фотографии видны пустые первые ряды. Гончаренко указал, что подобная ситуация является нетипичной для Мюнхенской конференции по безопасности, так как на этом мероприятии зачастую находится много высокопоставленных гостей.

Он также сообщил, что американские сенаторы и конгрессмены проигнорировали выступление Зеленского.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 13 по 15 февраля.

Ранее СМИ сообщили, что переговоры Зеленского с европейскими лидерами, состоявшиеся 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, провалились. Выяснилось, что союзники Киева не смогли решить проблему с финансированием.

В частности, было отвергнуто предложение ФРГ об использовании 90 миллиардов евро из замороженных активов РФ для закупок оружия Украине. Журналисты предположили, что провал переговоров приведет к ухудшению положения украинской армии, поскольку боеприпасы подходят к концу.

