Лыжник Клебо стал рекордсменом зимних Олимпиад по выигранным золотым медалям

Фото: Getty Images/Lars Baron

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал рекордсменом Олимпиад по количеству завоеванных золотых медалей.

15 февраля спортсмен, представляя норвежскую сборную на Играх-2026, одержал победу в эстафете 4х7,5 километров. На второй строчке расположилась французская команда, а на третьей – итальянцы. Таким образом Клебо завоевал 9-е золото на Олимпийских играх.

Обладателями 8-ми золотых медалей являются норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьерндален, а также лыжники из Норвегии Бьорн Дэли и Марит Бьерген.

Ранее бразильский горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен стал первым спортсменом из Южной Америки, завоевавшим медаль на Олимпийских играх в 2026 году. Бразилец победил в гигантском слаломе.

В субботу, 14 февраля 25-летний спортсмен показал по сумме двух попыток лучшее время – 2 минуты 25 секунд. Второе и третье места заняли швейцарцы Марко Одерматт и Лоик Мейар соответсвенно.

