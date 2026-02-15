Один из пациентов с оспой обезьян выписан из Домодедовской больницы

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Один из пациентов, госпитализированных с оспой обезьян, выписан из ГБУЗ Московской области "Домодедовская больница" после выздоровления. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

Таким образом, в инфекционном отделении остались двое с клиническими проявлениями вируса. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

"Результаты мониторируются службой Роспотребнадзора. <...> После окончания лечения, выздоровления и завершения карантинных мероприятий пациенты будут выписаны домой", – добавили в клинике.

Первый пациент с подтвердившейся оспой обезьян поступил в Домодедовскую больницу 1 февраля. Ему оперативно назначили симптоматическое лечение.

Спустя сутки в медучреждение был доставлен второй пациент с аналогичным диагнозом. Выяснилось, что он взаимодействовал с первым заболевшим. О госпитализации третьего стало известно 14 февраля.

На фоне произошедшего Роспотребнадзор организовал эпидрасследование для выявления возможных путей заражения и установления контактов инфицированных. Специалисты ведомства уже провели забор биоматериала для исследования, выдали предписание на проведение дезинфекции и приступили к противоэпидемическим мероприятиям.