15 февраля, 20:59Общество
Один из пациентов с оспой обезьян выписан из Домодедовской больницы
Фото: ТАСС/Сергей Булкин
Один из пациентов, госпитализированных с оспой обезьян, выписан из ГБУЗ Московской области "Домодедовская больница" после выздоровления. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.
Таким образом, в инфекционном отделении остались двое с клиническими проявлениями вируса. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.
"Результаты мониторируются службой Роспотребнадзора. <...> После окончания лечения, выздоровления и завершения карантинных мероприятий пациенты будут выписаны домой", – добавили в клинике.
Первый пациент с подтвердившейся оспой обезьян поступил в Домодедовскую больницу 1 февраля. Ему оперативно назначили симптоматическое лечение.
Спустя сутки в медучреждение был доставлен второй пациент с аналогичным диагнозом. Выяснилось, что он взаимодействовал с первым заболевшим. О госпитализации третьего стало известно 14 февраля.
На фоне произошедшего Роспотребнадзор организовал эпидрасследование для выявления возможных путей заражения и установления контактов инфицированных. Специалисты ведомства уже провели забор биоматериала для исследования, выдали предписание на проведение дезинфекции и приступили к противоэпидемическим мероприятиям.