Три пациента с оспой обезьян проходят лечение в Домодедовской больнице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ГБУЗ Московской области "Домодедовская больница" три человека проходят лечение с подтвержденным диагнозом "оспа обезьян", сообщили в пресс-службе учреждения.

Состояние пациентов удовлетворительное, они получают плановое лечение. По окончании лечебных и карантинных мероприятий они будут выписаны домой. Кроме того, Роспотребнадзор проводит регулярный мониторинг биоматериала.

1 февраля, в Домодедовскую больницу поступил пациент с подтвердившейся оспой обезьян. Его состояние оценивается как удовлетворительное, инфицированный получает симптоматическое лечение.

Спустя сутки в медучреждение был доставлен второй пациент с аналогичным диагнозом. Выяснилось, что он взаимодействовал с первым заболевшим.

На фоне произошедшего Роспотребнадзор организовал эпидрасследование для выявления возможных путей заражения и установления контактов инфицированных. Специалисты ведомства уже провели забор биоматериала для исследования, выдали предписание на проведение дезинфекции и приступили к противоэпидемическим мероприятиям.

