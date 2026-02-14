Форма поиска по сайту

14 февраля, 19:53

"Автодор" предупредил водителей об ухудшении погоды в ночь на 15 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Погодные условия ухудшатся в зоне прохождения скоростных трасс "Автодор" в ночь на 15 февраля. Об этом сообщила пресс-служба государственной компании.

В частности, в Московской, Калужской, Смоленской и Владимирской областях возможен снег, в том числе мокрый. Предварительно, выпадет до 5 сантиметров осадков.

Помимо этого, столбик термометра опустится до минус 10–15 градусов. Не исключена гололедица. В связи с этим водителей попросили соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также по возможности отложить поездки.

Городские службы продолжают в усиленном режиме очищать Москву от снега. Организованы мероприятия по уборке от снега тротуаров, дорог и дворовых территорий. Помимо этого, ведется роторная переброска снега и вывоз снежных валов на снегоплавные пункты.

Параллельно проводим очистку системы водоотведения, водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев, чтобы они могли быстро пропускать талую воду. В местах возможного скопления воды дежурят бригады и техника дорожных служб и инженерных компаний.

транспортпогода

