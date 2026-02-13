Форма поиска по сайту

13 февраля, 16:18

Город

Столичные спасатели усилили контроль рек и водоемов из-за оттепели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Спасатели усилили контроль рек и водоемов в Москве из-за оттепели, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что на Москве-реке лед местами рыхлый, с промоинами. В связи с этим горожан призвали быть аккуратнее, не выходить на лед, внимательно следить за детьми и питомцами во время прогулок около воды.

Вице-мэр уточнил, что безопасность обеспечивают сотрудники 26 поисково-спасательных станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Специалисты регулярно замеряют толщину льда. Под особым контролем – места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания и рыбной ловли.

Спасатели патрулируют водные акватории на судах на воздушной подушке. Всего задействовано свыше 25 единиц такой техники. Транспорт может передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50–80 километров в час. На судах есть средства спасения, дополнительно зимой используются подвижные спасательные посты и водолазный спасательный автомобиль, рассказал Бирюков.

Он заверил, что для предотвращения ЧП на воде постоянно ведется профилактическая работа: спасатели проверяют береговые зоны, проводят беседы с рыбаками и отдыхающими.

В столице 13 февраля потеплело до плюсовой температуры. Показатели были сняты с базовой метеостанции ВДНХ. Оттепель пришла из-за западно-восточного переноса воздушных масс и серии волновых циклонов. Помимо теплой погоды, в Москве и области наблюдаются обильные осадки.

Температура поднимется до плюс 3 градусов в Москве 14 февраля

