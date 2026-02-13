Форма поиска по сайту

13 февраля, 09:28

Общество

Оттепель ожидается в Москве во второй половине дня 13 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Оттепель в столичном регионе ожидается во второй половине дня в пятницу, 13 февраля, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в телеграм-канале.

По его словам, к 06:00 плюсовая температура наблюдалась только в южной части Московской области. Например, в поселке городского типа Серебряные Пруды воздух прогрелся до 1 градуса.

Что касается столицы, то, по данным базовой метеостанции города на ВДНХ, температура поднялась до минус 1,7 градуса. На других метеостанциях мегаполиса показатели колебались от минус 1,1 градуса в Строгине до минус 2,1 градуса в Бутове.

В ТиНАО в 06:00 термометр показал минус 1 градус. А самым холодным местом стал Талдом – там столбики термометра опустились до минус 4,3 градуса.

"Однако прогноз остается прежним – во второй половине дня температура в Москве повысится до плюс 1–3 градусов, и вся территория области постепенно уйдет в зону слабо положительных температур", – добавил синоптик.

Ранее Гидрометцентр России проинформировал, что в Москве 13 февраля прогнозируется облачная погода с осадками в виде мокрого снега и дождя. Из-за снегопада городские службы работают в усиленном режиме.

До 20 февраля в регионе будут сохраняться очень сложные погодные условия, а до 16 февраля снег ожидается практически ежедневно.

Высота снежного покрова выросла до 6 сантиметров в Москве

