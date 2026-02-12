Форма поиска по сайту

12 февраля, 10:24

Общество

Городские службы Москвы перешли на усиленную работу из-за снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада, сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он объяснил, что, согласно данным синоптиков, в регионе до 20 февраля будут сохраняться очень сложные погодные условия, а с 12 по 16 февраля снег ожидается практически ежедневно. Кроме того, в этот период прогнозируется два сильных снежных залпа.

"Снегопады будут сопровождаться резкими перепадами температуры наружного воздуха от минусовых до плюсовых значений и обратно. В связи с этим все городские службы переведены на усиленный режим работы", – подчеркнул вице-мэр.

На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов, а также подготовлены аварийные источники тепло- и электроснабжения. Коммунальными службами осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети.

По мере выпадения осадков, согласно регламентам, проводится сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой. В соответствии с погодной ситуацией цикл работ повторяется.

Бирюков отметил, что особое внимание уделяется оперативной очистке ключевых магистралей, пешеходных зон и тротуаров, а также подходов к остановкам и объектам социальной сферы.

Помимо этого, коммунальные службы проверяют систему водоотведения, очищают водоприемные решетки, ливнестоки и колодцы. В тех местах, где возможно скопление воды, размещены бригады и техника как дорожных служб, так и инженерных компаний.

Очищаются крыши жилых домов, административных зданий, выступающих фасадов, воронок водостоков и водосборных желобов.

Москвичам, в свою очередь, необходимо быть внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, не парковать автомобили под деревьями и не прятаться под ними, по возможности – перенести поездки на личном транспорте. Если этого сделать нельзя, водителям важно строго соблюдать правила дорожного движения, избегая резких маневров.

Из-за снегопада в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 09:00 пятницы, 13 февраля. Не исключено налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Жителям и гостям Москвы следует пересесть на метро. Автомобилистов призвали строить маршруты заранее, а также закладывать дополнительный час к привычному времени, чтобы добраться до нужной точки.

