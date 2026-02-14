Композиторы рассказали о создании музыки к фильмам, снятым в кинопарке "Москино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Композиторы Ника Усова, Егор Зубков и Владимир Сайко рассказали "Комсомольской правде", как создавалась музыка к проектам, снятым в кинопарке "Москино".

Создание музыки к кино начинается с первых набросков мелодии – композитор обсуждает идею с автором сценария и режиссером, уточняет, какие сцены фильма и эпизоды необходимо поддержать музыкальными темами. В процессе работы над фильмом композитор смотрит отсматривает снятый материал, после чего делает первые музыкальные наброски.

При этом композитору обязательно необходимо прочитать сценарий целиком и изучить дополнительную информацию о каждом герое, а также составить план. После этого можно приступить к написанию общих музыкальных тем, в зависимости от задач, которые ставит режиссер. Работа ведется одновременно с монтажом и озвучиванием фильма.

В этот момент очень важна командная работа – для того, чтобы получилось единое целое, все работают сообща, чувствуют и думают в одном направлении. Необходимые музыкальные и шумовые эффекты добавляют саунддизайнеры, а сведение всех деталей воедино происходит в специальной звукозаписывающей студии.

Когда все съемки завершены и сделан черновой монтаж фильма, а музыкальные темы размечены на эпизодах и сценах, композитор вместе с командой, режиссером и монтажером укладывают музыку по хронометражу.

Музыкальное сопровождение необходимо, чтобы вызвать и закрепить у зрителя эмоции. Особенно важны паузы между репликами героев и их заполнение – музыка должна сочетаться с эмоциональной окраской происходящего на экране.

Сейчас технологии дают возможность делать аранжировку и саунддизайн с помощью электроники, но многие продолжают использовать записи живых инструментов и солистов, в том числе собственного сочинения. Например, вся музыка в фильме "Остап", производства Фонда поддержки культуры и искусства "Искусство на все времена" авторская и написана специально для этого фильма.

"Никакие обработки других музыкальных произведений в картине не используются. В теме главного героя партию и виртуозное соло скрипки исполнил и записал внук маэстро Юрия Башмета – юный и очень талантливый скрипач Грант Башмет. Такое соло было бы невозможно представить в электронном звучании", – подчеркнула Усова.

Музыка в кино подчиняется жестким временным интервалам, однако не выходит на первый план, а существует в гармонии с сюжетом, создавая необходимый объем и эмоции. Для сериала "Балтийское море", например, музыка частично переработана из предыдущей истории о военных подвигах русских моряков.

Зубков, написавший музыку для проектов, отметил, что новый сериал стал логическим продолжением "Баренцево море". При этом часть композиций была создана под готовые сцены уже после монтажа.

Для шестисерийного фильма "Значит, нам туда дорога" было использовано несколько музыкальных направлений. одной из главных тем стала песня "Дорога на Берлин" – первая строчка стала названием сериала. Она звучит в конце каждой серии в разных вариациях, которые стилистически близки к музыке, звучавшей во время Великой Отечественной войны.

Вторая музыкальная линия сопровождает героя Скорика в исполнении Марка Богатерева. У него несколько тем, стилизованных под музыку 30–40-х годов. Электронные инструменты и симфонический оркестр были использованы для сопровождения боевых сцен, а четвертая музыкальная линия – вальс, записанный для клипа, который появляется в заключительной серии.

"Тема музыка из кино или из телепроекта вышла за рамки этого проекта и продолжает жить уже своей сценической жизнью, и вызывает восхищение тем насколько музыка, написанная для кино, может быть больше, чем просто музыка из кино", – обратил внимание Сайко.

Вальс особенно оценили создатели сериала Артем Доллежаль и режиссер Дмитрий Петрунь. Под руководством дирижера Антона Лубченко в Санкт-Петербургском губернаторском симфоническом оркестре была сделана оркестровка для большого симфонического оркестра в составе 80 человек. Премьера вальса состоялась 10 мая 2025 года и прозвучала в одном концерте с симфонией № 8 Дмитрия Шостаковича.

