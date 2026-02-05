Форма поиска по сайту

05 февраля, 11:05

Культура

Сергунина рассказала о новой съемочной площадке в кинопарке "Москино"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В кинопарке "Москино" открылся новый съемочный павильон, рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

Его площадь превышает 2,3 тысячи квадратных метров, а высота – более 20 метров. В павильоне можно работать в любое время года и создавать собственные декорации, а также снимать сцены с искусственным снегом, дождем, ветром и другими погодными условиями.

Сергунина подчеркнула, что в кинопарке регулярно появляются новые локации для съемок. В 2025 году было оборудовано 17 натурных площадок и 2 павильона, а общая площадь инфраструктуры выросла с 180 до 356 гектаров.

В списке уже построенных декораций, например, "Витебский вокзал", "Брестская крепость", "Современная Москва" и множество других.

При этом съемочные локации привлекают в том числе зарубежных представителей области. Кинопарк посетили около 200 продюсеров и режиссеров из Индии, Китая, Таиланда и других стран.

Ранее сообщалось, что с 22 по 27 февраля в "Москино" стартует вторая смена "Искусство движения" творческого лагеря "Молодежь Москвы". Принять участие в многодневном мероприятии смогут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.

Гости смогут посетить лекции экспертов, танцевальные мастер-классы, а также познакомиться с приглашенными звездами и поучаствовать в командной работе на сцене. По итогам мероприятия участники представят творческий номер.

