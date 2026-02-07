Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 февраля, 15:02

Город

Москва выставила на торги здание для открытия частной школы в районе Люблино

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва выставила на торги здание для открытия частной школы в районе Люблино по льготной программе "1 рубль за квадратный метр в год". Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В районе Люблино город выставил на торги нежилое трехэтажное здание площадью более шести тысяч квадратных метров по адресу: Ставропольская улица, дом 54, корпус 3. Арендатор должен будет приспособить его под образовательную деятельность", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.

Инвестору также будет предоставлена территория площадью более 1,8 гектара, на которой можно установить игровые площадки и обустроить зоны отдыха. Всего в здании около 500 мест для учеников начальной, средней и старшей школы.

Общая площадь первых двух этажей здания составляет около 3,3 тысяч квадратных метров, а площадь третьего – примерно 1,1 тысячу квадратных метров. Также у объекта есть подвал и техническое помещение.

Заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева напомнила, что в прошлом году по льготной программе на городских аукционах реализовали четыре объекта, которые расположены в районах Останкинский, Щербинка, Восточное Измайлово и Тверской. В трех из них должны открыть образовательные учреждения, а одном – гостиницу.

При этом на лот претендовали в среднем около трех человек. Заявки на участие в торгах по зданию на Ставропольской улице принимаются до 10 марта. Сам аукцион пройдет 13 марта. Участвовать могут юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что льготная программа "1 рубль за квадратный метр в год" для открытия образовательных объектов действует с 2013 года. Договор при этом заключают на 49 лет. Льгота предоставляется после того, как инвестор выполняет требования по ведению образовательной деятельности.

На данный момент на юго-востоке столицы по такой программе уже работает шесть образовательных учреждений и четыре из них получили льготу. Они находятся в районах с большим количеством жителей и позволяют снизить нагрузку на государственные детсады и школы.

В 2025 году в столице провели 54 городских аукциона по реализации нежилых помещений. Суммарная площадь объектов превысила 56 тысяч "квадратов". Из 54 аукционов 46 представляли собой торги по продаже недвижимости, еще 8 предлагали приобрести право заключения договора аренды.

Читайте также


город

Главное

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика