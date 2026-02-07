Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва выставила на торги здание для открытия частной школы в районе Люблино по льготной программе "1 рубль за квадратный метр в год". Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В районе Люблино город выставил на торги нежилое трехэтажное здание площадью более шести тысяч квадратных метров по адресу: Ставропольская улица, дом 54, корпус 3. Арендатор должен будет приспособить его под образовательную деятельность", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.

Инвестору также будет предоставлена территория площадью более 1,8 гектара, на которой можно установить игровые площадки и обустроить зоны отдыха. Всего в здании около 500 мест для учеников начальной, средней и старшей школы.

Общая площадь первых двух этажей здания составляет около 3,3 тысяч квадратных метров, а площадь третьего – примерно 1,1 тысячу квадратных метров. Также у объекта есть подвал и техническое помещение.

Заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева напомнила, что в прошлом году по льготной программе на городских аукционах реализовали четыре объекта, которые расположены в районах Останкинский, Щербинка, Восточное Измайлово и Тверской. В трех из них должны открыть образовательные учреждения, а одном – гостиницу.

При этом на лот претендовали в среднем около трех человек. Заявки на участие в торгах по зданию на Ставропольской улице принимаются до 10 марта. Сам аукцион пройдет 13 марта. Участвовать могут юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что льготная программа "1 рубль за квадратный метр в год" для открытия образовательных объектов действует с 2013 года. Договор при этом заключают на 49 лет. Льгота предоставляется после того, как инвестор выполняет требования по ведению образовательной деятельности.

На данный момент на юго-востоке столицы по такой программе уже работает шесть образовательных учреждений и четыре из них получили льготу. Они находятся в районах с большим количеством жителей и позволяют снизить нагрузку на государственные детсады и школы.

В 2025 году в столице провели 54 городских аукциона по реализации нежилых помещений. Суммарная площадь объектов превысила 56 тысяч "квадратов". Из 54 аукционов 46 представляли собой торги по продаже недвижимости, еще 8 предлагали приобрести право заключения договора аренды.

