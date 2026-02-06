Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля, 09:19

Город

Москва провела 54 аукциона по реализации зданий в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 2025 году в Москве провели 54 городских аукциона по реализации нежилых зданий. Общая площадь объектов превысила 56 тысяч квадратных метров, сообщила заместитель мэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

"Для запуска или расширения крупных коммерческих проектов инвесторы приобретают и арендуют на городских торгах отдельно стоящие здания, которые подходят для размещения современных производств, офисных пространств, торговых центров, частных клиник", – отметила она.

Багреева уточнила, что из 54 аукционов 46 представляли собой торги по продаже имущества, а еще 8 предлагали приобрести право заключения договора аренды.

Популярней всего для бизнеса оказались двухэтажные и одноэтажные объекты. Более 40% лотов удалось реализовать в центре столицы.

"В торгах участвовали в среднем 4 предпринимателя, но за некоторые лоты конкурировали более 10 претендентов. Например, самым популярным стал объект в Северном административном округе площадью свыше тысячи квадратных метров с земельным участком, за который боролись 16 участников торгов", – указала заммэра.

Среди реализованных в прошлом году лотов присутствуют объекты культурного наследия, крупные производственные и спортивные комплексы, а также образовательные и гостиничные здания.

"В тройке наибольших по площади – комплекс зданий в Хохловском переулке, объект на территории технопарка "СТМП-Зеленоград" и трехэтажный спортивный центр в Некрасовке", – добавил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Узнать подробнее о торгах можно на Инвестиционном портале Москвы. В разделе "Торги Москвы" есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма реализации. Сами торги по продаже и аренде имущества проходят на площадке "Росэлторг". Для участия необходимы регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее на аукцион были выставлены 2 нежилых помещения в районах Орехово-Борисово Северное и Братеево. Объекты расположены на улицах Шипиловской и Борисовские Пруды. Их площадь составляет 311,9 и 343,1 квадратного метра соответственно.

Читайте также


город

Главное

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика