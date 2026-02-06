Москва провела 54 аукциона по реализации зданий в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 2025 году в Москве провели 54 городских аукциона по реализации нежилых зданий. Общая площадь объектов превысила 56 тысяч квадратных метров, сообщила заместитель мэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

"Для запуска или расширения крупных коммерческих проектов инвесторы приобретают и арендуют на городских торгах отдельно стоящие здания, которые подходят для размещения современных производств, офисных пространств, торговых центров, частных клиник", – отметила она.

Багреева уточнила, что из 54 аукционов 46 представляли собой торги по продаже имущества, а еще 8 предлагали приобрести право заключения договора аренды.

Популярней всего для бизнеса оказались двухэтажные и одноэтажные объекты. Более 40% лотов удалось реализовать в центре столицы.

"В торгах участвовали в среднем 4 предпринимателя, но за некоторые лоты конкурировали более 10 претендентов. Например, самым популярным стал объект в Северном административном округе площадью свыше тысячи квадратных метров с земельным участком, за который боролись 16 участников торгов", – указала заммэра.

Среди реализованных в прошлом году лотов присутствуют объекты культурного наследия, крупные производственные и спортивные комплексы, а также образовательные и гостиничные здания.

"В тройке наибольших по площади – комплекс зданий в Хохловском переулке, объект на территории технопарка "СТМП-Зеленоград" и трехэтажный спортивный центр в Некрасовке", – добавил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Узнать подробнее о торгах можно на Инвестиционном портале Москвы. В разделе "Торги Москвы" есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма реализации. Сами торги по продаже и аренде имущества проходят на площадке "Росэлторг". Для участия необходимы регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее на аукцион были выставлены 2 нежилых помещения в районах Орехово-Борисово Северное и Братеево. Объекты расположены на улицах Шипиловской и Борисовские Пруды. Их площадь составляет 311,9 и 343,1 квадратного метра соответственно.

