Подросток пострадал от взрыва в Люберцах, подняв похожий на петарду предмет
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Подросток возраста 16 лет пострадал от взрыва предмета, похожего на петарду, в подмосковных Люберцах. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в своем телеграм-канале.
"Сегодня произошло чрезвычайное происшествие. В Люберцах мальчик 16 лет увидел на земле предмет, похожий на петарду, и поднял его", – отметила она.
По словам матери, которые приводит пресс-служба подмосковной прокуратуры, он вышел из дома, чтобы вынести мусор и случайно нашел пиротехническое изделие.
В результате мальчик получил травмы пальцев на руке. В настоящее время он получает медицинскую помощь. Семье подростка также будет оказано всестороннее участие и помощь.
Люберецкая городская прокуратура установит обстоятельства произошедшего, в том числе каким образом предмет оказался около жилого дома. По данному факту региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда по неосторожности.
Ранее 10-летний мальчик в Красногорске пострадал от взрыва, когда поднял денежные купюры с земли. В результате ребенку оторвало несколько пальцев на правой руке. Также пострадала и левая кисть.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Уточнялось, что детонацию вызвало взрывное устройство, мощность которого составила около 10 граммов в тротиловом эквиваленте.
