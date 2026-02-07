Подросток пострадал от взрыва в Люберцах, подняв похожий на петарду предмет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Подросток возраста 16 лет пострадал от взрыва предмета, похожего на петарду, в подмосковных Люберцах. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в своем телеграм-канале.

"Сегодня произошло чрезвычайное происшествие. В Люберцах мальчик 16 лет увидел на земле предмет, похожий на петарду, и поднял его", – отметила она.

По словам матери, которые приводит пресс-служба подмосковной прокуратуры, он вышел из дома, чтобы вынести мусор и случайно нашел пиротехническое изделие.

В результате мальчик получил травмы пальцев на руке. В настоящее время он получает медицинскую помощь. Семье подростка также будет оказано всестороннее участие и помощь.

Люберецкая городская прокуратура установит обстоятельства произошедшего, в том числе каким образом предмет оказался около жилого дома. По данному факту региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда по неосторожности.

Ранее 10-летний мальчик в Красногорске пострадал от взрыва, когда поднял денежные купюры с земли. В результате ребенку оторвало несколько пальцев на правой руке. Также пострадала и левая кисть.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Уточнялось, что детонацию вызвало взрывное устройство, мощность которого составила около 10 граммов в тротиловом эквиваленте.

