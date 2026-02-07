Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 февраля, 14:40

Происшествия

Подросток пострадал от взрыва в Люберцах, подняв похожий на петарду предмет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Подросток возраста 16 лет пострадал от взрыва предмета, похожего на петарду, в подмосковных Люберцах. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в своем телеграм-канале.

"Сегодня произошло чрезвычайное происшествие. В Люберцах мальчик 16 лет увидел на земле предмет, похожий на петарду, и поднял его", – отметила она.

По словам матери, которые приводит пресс-служба подмосковной прокуратуры, он вышел из дома, чтобы вынести мусор и случайно нашел пиротехническое изделие.

В результате мальчик получил травмы пальцев на руке. В настоящее время он получает медицинскую помощь. Семье подростка также будет оказано всестороннее участие и помощь.

Люберецкая городская прокуратура установит обстоятельства произошедшего, в том числе каким образом предмет оказался около жилого дома. По данному факту региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда по неосторожности.

Ранее 10-летний мальчик в Красногорске пострадал от взрыва, когда поднял денежные купюры с земли. В результате ребенку оторвало несколько пальцев на правой руке. Также пострадала и левая кисть.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Уточнялось, что детонацию вызвало взрывное устройство, мощность которого составила около 10 граммов в тротиловом эквиваленте.

Индивидуальный протез сделают мальчику, пострадавшему от взрыва купюры в Красногорске

Читайте также


происшествия

Главное

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика