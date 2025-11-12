Дело возбуждено после взрыва, при котором пострадал ребенок в Красногорске

Фото: Москва 24

Уголовное дело возбуждено после того, как ребенок пострадал от взрыва, когда поднял денежные купюры с земли в подмосковном Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Как уточнило ведомство, в случившемся были установлены признаки совершения общеопасным способом покушения на убийство 10-летнего ребенка (часть 3 статья 30 пункт "е" части 2 статьи 105 УК).

По данным следствия, 11 ноября мальчик, проходя вдоль жилого дома, поднял с земли неустановленное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой банкнотой. После этого произошел взрыв, в результате которого ребенок пострадал.

Следователи и криминалисты уже осмотрели место инцидента и назначили экспертизы.

О происшествии ранее сообщил очевидец, тренер по дзюдо Владимир Шарупич. По предварительной информации, ребенок возвращался с тренировки домой, когда обнаружил лежавшие рядом с детской площадкой деньги.

После детонации он получил ранение руки и был срочно госпитализирован в Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске.

