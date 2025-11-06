Аэрозольный баллон взорвался в квартире на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Аэрозольный баллон для борьбы с насекомыми взорвался в квартире на юге Москвы. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

Информация о разгерметизации баллона в квартире жилого дома на Тамбовской улице поступила сотрудникам столичного главка МЧС России 6 ноября. В результате ЧП никто не пострадал.

В оперативных службах агентству сообщили, что после взрыва пожара не произошло. Кроме того, спасатели не привлекались к работам на месте происшествия.

Ранее взрыв газа произошел в придорожном кафе в населенном пункте Стальское в Кизилюртовском районе Дагестана. В результате ЧП возгорание не началось.

Строение не разрушилось, но в здании оказались выбиты стекла. Пострадали 4 человека, их доставили в больницу Кизилюрта в состоянии средней степени тяжести.

