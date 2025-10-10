Два человека погибли при взрыве в частном доме в Волгоградской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Два человека погибли и еще один пострадал при взрыве в частном доме в Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел вечером 10 октября в гараже, который находится на территории частного дома в поселке Степном Ленинского района. По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за детонации снаряда, который был найден во время незаконных поисковых работ.

Свидетели рассказали, что погибшие мужчины, включая хозяина дома, разбирали снаряд, чтобы затем сдать его в пункт приема металлолома. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

В ведомстве уточнили, что пострадавший был доставлен в больницу. Сейчас на место происшествия выдвинулась следственно-оперативная группа, которая выяснит все обстоятельства инцидента. Ход расследования дела находится на контроле руководства следственного управления.

Ранее взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Красном Луче Луганской Народной Республики. Его жители были эвакуированы. На месте работали представители экстренных служб.

