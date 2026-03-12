В "Перезвони сам" предупредили москвичей о рисках при сделках с недвижимостью

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эксперты столичного проекта "Перезвони сам" департамента информационных технологий подготовили рекомендации по безопасной купле-продаже недвижимости, передал портал мэра и правительства Москвы.

Руководитель проекта Валентина Шилина подчеркнула, что любая операция с квартирой, домом и другими видами имущества требует соблюдения определенного алгоритма действий. Важным этапом покупки является проверка юридической истории недвижимости.

"Мы подготовили рекомендации, которые помогут покупателям и продавцам не попасться на уловки мошенников, вынуждающих под психологическим давлением продать недвижимость, предлагающих особые условия покупки или "проверенные схемы" для снижения стоимости", – рассказала Шилина.

Уже на этапе выбора недвижимости важно обращать внимание на некоторые тревожные сигналы, в том числе на стоимость. Крайне низкая цена – повод насторожиться и уточнить причины.

Эксперты также советуют отмечать обременения, мотивы продавца при продаже имущества, статус собственности, срок владения недвижимостью, а также замечать особенности продавца, например, не является ли он одиноким пожилым человеком. Насторожить должны спешка, навязчивые фразы о других покупателях, слишком частая перепродажа объекта.

После выбора подходящего объекта нужно проверить документы, в частности, запросить сведения о собственнике и истории передачи прав на недвижимость, документ о праве собственности. Кроме того, стоит заказать на официальных порталах технический паспорт и выписку из Единого государственного реестра недвижимости.

Также нужно получить согласие всех собственников на продажу. Если доли в недвижимости есть у несовершеннолетних детей, потребуется и согласие органов опеки. Помимо этого, эксперты рекомендуют запросить у продавца справки из психоневрологического и наркологического диспансеров.

На финальном этапе важно проверить проект договора купли-продажи и защитить себя при передаче оплаты. Предварительно стороны могут подписать соглашение об авансе или задатке.

В основном договоре должны быть указаны паспортные данные собственников и покупателей. Кроме того, документ должен содержать информацию о недвижимости, список предметов мебели, которая остается новому владельцу, полную стоимость объекта, ответственность за срыв сделки и прочее.

При подписании договора рекомендуется присутствие обеих сторон, но также допускается нотариальная форма заключения сделки с видеофиксацией. При подписании уже основного договора купли-продажи эксперты советуют проводить видеофиксацию.

Вместе с тем не рекомендуется передавать деньги из рук в руки, лучше использовать аккредитив или эскроу-счет.

Депутат ГД Сергей Миронов ранее призвал установить единые прозрачные стандарты информирования о ценах на недвижимость. По его словам, люди должны понимать, сколько стоит квартира без дополнительных накруток продавца. Среди сопутствующих платежей также могут быть бронирование квартиры, платное юридическое сопровождение и другое.