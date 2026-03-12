Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 10:46

Безопасность

В "Перезвони сам" предупредили москвичей о рисках при сделках с недвижимостью

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эксперты столичного проекта "Перезвони сам" департамента информационных технологий подготовили рекомендации по безопасной купле-продаже недвижимости, передал портал мэра и правительства Москвы.

Руководитель проекта Валентина Шилина подчеркнула, что любая операция с квартирой, домом и другими видами имущества требует соблюдения определенного алгоритма действий. Важным этапом покупки является проверка юридической истории недвижимости.

"Мы подготовили рекомендации, которые помогут покупателям и продавцам не попасться на уловки мошенников, вынуждающих под психологическим давлением продать недвижимость, предлагающих особые условия покупки или "проверенные схемы" для снижения стоимости", – рассказала Шилина.

Уже на этапе выбора недвижимости важно обращать внимание на некоторые тревожные сигналы, в том числе на стоимость. Крайне низкая цена – повод насторожиться и уточнить причины.

Эксперты также советуют отмечать обременения, мотивы продавца при продаже имущества, статус собственности, срок владения недвижимостью, а также замечать особенности продавца, например, не является ли он одиноким пожилым человеком. Насторожить должны спешка, навязчивые фразы о других покупателях, слишком частая перепродажа объекта.

После выбора подходящего объекта нужно проверить документы, в частности, запросить сведения о собственнике и истории передачи прав на недвижимость, документ о праве собственности. Кроме того, стоит заказать на официальных порталах технический паспорт и выписку из Единого государственного реестра недвижимости.

Также нужно получить согласие всех собственников на продажу. Если доли в недвижимости есть у несовершеннолетних детей, потребуется и согласие органов опеки. Помимо этого, эксперты рекомендуют запросить у продавца справки из психоневрологического и наркологического диспансеров.

На финальном этапе важно проверить проект договора купли-продажи и защитить себя при передаче оплаты. Предварительно стороны могут подписать соглашение об авансе или задатке.

В основном договоре должны быть указаны паспортные данные собственников и покупателей. Кроме того, документ должен содержать информацию о недвижимости, список предметов мебели, которая остается новому владельцу, полную стоимость объекта, ответственность за срыв сделки и прочее.

При подписании договора рекомендуется присутствие обеих сторон, но также допускается нотариальная форма заключения сделки с видеофиксацией. При подписании уже основного договора купли-продажи эксперты советуют проводить видеофиксацию.

Вместе с тем не рекомендуется передавать деньги из рук в руки, лучше использовать аккредитив или эскроу-счет.

Депутат ГД Сергей Миронов ранее призвал установить единые прозрачные стандарты информирования о ценах на недвижимость. По его словам, люди должны понимать, сколько стоит квартира без дополнительных накруток продавца. Среди сопутствующих платежей также могут быть бронирование квартиры, платное юридическое сопровождение и другое.

Эксперты рассказали, какие квартиры в Москве не будут востребованы у покупателей

Читайте также


безопасностьгород

Главное

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика