В "Роскосмосе" заявили, что россиян с татуировками не возьмут в космонавты

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Наличие татуировок может стать причиной отказа в пятом открытом наборе в космонавты. Об этом сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

Исключение – если татуировка находится на закрытых одеждой участках, не превышает 3 сантиметров в диаметре и представляет собой отметку о группе крови или буквенную символику. Тем не менее в случае успешного прохождения отбора даже такое тату необходимо будет свести.

Среди других оснований для отказа кандидатам: искривление носовой перегородки, близорукость более 3 диоптрий, размер обуви 47 и больше.

Набор стартовал 4 февраля и пройдет в 2 этапа – заочный и очный. Претенденты должны быть не старше 35 лет, иметь высшее образование со средним баллом не ниже 4 и стаж работы от 3 лет.

Также требуется отличное здоровье и хорошая физподготовка. Отбор проводят Центр подготовки космонавтов при участии представителей Института медико-биологических проблем РАН и ракетно-космическая корпорация "Энергия".