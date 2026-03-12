Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 11:03

Общество

В "Роскосмосе" заявили, что россиян с татуировками не возьмут в космонавты

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Наличие татуировок может стать причиной отказа в пятом открытом наборе в космонавты. Об этом сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

Исключение – если татуировка находится на закрытых одеждой участках, не превышает 3 сантиметров в диаметре и представляет собой отметку о группе крови или буквенную символику. Тем не менее в случае успешного прохождения отбора даже такое тату необходимо будет свести.

Среди других оснований для отказа кандидатам: искривление носовой перегородки, близорукость более 3 диоптрий, размер обуви 47 и больше.

Набор стартовал 4 февраля и пройдет в 2 этапа – заочный и очный. Претенденты должны быть не старше 35 лет, иметь высшее образование со средним баллом не ниже 4 и стаж работы от 3 лет.

Также требуется отличное здоровье и хорошая физподготовка. Отбор проводят Центр подготовки космонавтов при участии представителей Института медико-биологических проблем РАН и ракетно-космическая корпорация "Энергия".

Читайте также


общество

Главное

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика