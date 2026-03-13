13 марта, 10:28Экономика
Внебиржевой курс доллара превысил 80 рублей впервые с 19 декабря
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Расчетный курс доллара, служащий ориентиром для внебиржевого рынка, превысил отметку в 80 рублей впервые с 19 декабря 2025 года. Это следует из данных торгов, которые приводит РИА Новости.
В частности, к 10:02 по московскому времени американская валюта выросла на 55 копеек по сравнению с предыдущим закрытием и установилась на отметке 80,3 рубля.
Согласно прогнозу экспертов, курс доллара к концу 2026 года может составить 95–100 рублей. Аналитики предположили, что крепкий рубль в этом году маловероятен из-за слабого платежного баланса, который может упасть до 10 миллиардов долларов с установленных в 2025-м 40 миллиардов.
Тем не менее, по мнению специалистов, курс рубля может начать расти уже со второго квартала текущего года. Однако скорость этого процесса предсказать пока нельзя.
