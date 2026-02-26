Форма поиска по сайту

Новости

26 февраля, 18:05

Экономика

Греф заявил, что курс доллара к концу 2026 года может составить около 95 рублей

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, курс доллара к концу 2026 года может составить 95–100 рублей. При этом официальный прогноз Сбера – 85–90 рублей за доллар.

"Я в этом году не вижу ни одного шанса иметь такой крепкий рубль. Это контрпродуктивно просто по всем мыслимым и немыслимым показателям", – сказал он во время конференц-звонка с журналистами и аналитиками.

Он отметил, что в 2025-м платежный баланс составил 40 миллиардов долларов, а в текущем году он может быть ниже – до 10 миллиардов долларов. По его словам, при таких параметрах очень трудно иметь курс 80 рублей за доллар. При этом такая возможность не исключена, но маловероятна.

Греф также напомнил, что глава Минфина РФ Антон Силуанов ранее сообщал о рассмотрении вопроса об ужесточении бюджетного правила с точки зрения базовой цены отсечения по нефти. Если это будет означать снижение операции зеркалирования, то динамика курса станет заметна уже совсем скоро.

Глава Сбера добавил, что дальше все будет зависеть от действий Банка России. Курс рубля может начать расти со второго квартала 2026 года. Однако как быстро это будет происходить, пока предсказать нельзя, заключил он.

Ранее Греф заявил, что снижение ключевой ставки до 12% годовых поможет сбалансировать экономическую динамику и поддержать инвестиционную активность. Первый этап смягчения уже повлиял на кредитную активность, однако этого пока недостаточно, так как инвестиции сокращаются три квартала подряд.

