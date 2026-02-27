Сбой произошел в работе сайта Роскомнадзора

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сбой зафиксирован в работе сайта Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), свидетельствуют данные портала Downdetector.

Согласно его информации, 83% пользователей сообщили о сбоях в работе сайта, еще 16% пожаловались на общий сбой. Чаще всего неполадки фиксировали в Карелии, Мурманской, Тюменской, Смоленской и Московской областях.

Ранее россияне и белорусы сообщали о проблемах в работе Telegram. В России жалобы поступали из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Москвы. При этом около 40% пользователей отмечали проблемы в оповещениях.

Замедление работы мессенджера в России началось с 10 февраля. Как заявляли в Роскомнадзоре, причиной стало игнорирование законодательства. Администрация платформы оставила без ответа около 150 тысяч запросов на удаление противоправного контента.

При этом в Госдуме призывали изучить целесообразность действий Роскомнадзора. Надежда на снятие ограничений с мессенджера сохраняется, указывали в нижней палате парламента. Это произойдет, если Telegram начнет исполнять российские законы.