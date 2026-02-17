17 февраля, 13:04Политика
В ГД допустили, что снятие ограничений с Telegram возможно
Надежда на снятие ограничений с Telegram все еще есть, если мессенджер начнет исполнять российские законы. Об этом в беседе с РИА Новости заявил зампред комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Андрей Свинцов.
Ранее СМИ, ссылаясь на источники, писали, что Telegram будет полностью заблокирован в России с 1 апреля. В Роскомнадзоре заявили, что им нечего добавить к этой информации.
"Эти полтора месяца – это совершенно спокойный срок, в течение которого Telegram, наоборот, может легализоваться. И с 1 апреля вообще ограничения с компании Telegram могут быть сняты", – сказал парламентарий.
Свинцов отметил, что это возможно, если компания выполнит необходимые требования: откроет юрлицо, будет хранить персональные данные на территории России, платить налоги и блокировать запрещенный контент. По его мнению, СМИ выбрали дату 1 апреля как юмористическую.
Депутат напомнил, что только на этой неделе мессенджер уже заблокировал свыше 230 тысяч нежелательных каналов и файлов. То есть взаимодействие идет.
Замедление работы Telegram в России началось 10 февраля. Причиной стало игнорирование российского законодательства.
При этом в Госдуме заявили, что РКН ведет диалог с администрацией площадки. Само ведомство ничего не добавило по этому поводу.
