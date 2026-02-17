Автоюрист Славнов: идея об анализе слюны на опьянение – "палка о двух концах"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инициатива о проверке водителей на состояние опьянения по слюне – это "палка о двух концах". Об этом Москве 24 заявил автоюрист Дмитрий Славнов.

Так он прокомментировал проект постановления МВД России, который направлен на создание правовой базы для применения приборов, способных выявлять наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе и наркотических веществ в слюне.

Отмечалось, что устройства позволят полицейским проводить экспресс-проверку водителей, особенно в случаях, когда внешние признаки опьянения неочевидны.

По словам эксперта, подобная тема обсуждалась неоднократно: поднимался вопрос введения экспресс-тестов на опьянение, но их так и не ввели.

"Сейчас опять вернулись к этому вопросу. На мой взгляд, экспресс-тест – это "палка о двух концах". Возникает вопрос: почему для тестирования нужно сдать слюну, а не "продуться" в алкометр (алкотестер)? Ведь прибор сразу показывает результат, и можно сразу ехать дальше по своим делам. В связи с этим непонятно, для чего нужен экспресс-тест", – сказал автоюрист.

По мнению Славнова, если у инспектора ГИБДД есть сомнения в трезвости водителя, то он это отмечает сразу. В таком случае человека просят подуть в алкометр. На основе его показаний можно однозначно понять, везти ли гражданина в медучреждение на освидетельствование или нет, подчеркнул он.

"Если же использовать для анализа слюну, она может показать недостоверные результаты экспресс-теста. Представляете, какое количество людей будет стоять в очереди к наркологам, чтобы подтвердить или опровергнуть показатели. Поэтому непонятно, зачем в таком случае придумывать что-то новое", – заключил собеседник.

Ранее Третий кассационный суд общей юрисдикции разрешил изымать автомобили у пьяных водителей вне зависимости от их материального положения. Он рассмотрел дело гражданина, который 2 раза попался на вождении в нетрезвом виде, после чего его приговорили к 240 часам обязательных работ, лишили водительских прав и машины.

Мужчина попытался добиться возврата автомобиля, однако ему отказали, объяснив, что возможность конфискации авто не зависит от условий жизни и материального положения осужденного.