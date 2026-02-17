Форма поиска по сайту

17 февраля, 15:32

Происшествия

Житель Челябинска 5 раз ударил ножом сожительницу в ходе ссоры

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Житель Челябинска напал на сожительницу, нанеся ей как минимум 5 ударов ножом. Женщину госпитализировали, сообщили в региональном СУ Следственного комитета России в MAX.

Инцидент произошел днем 17 февраля у одного из домов по улице Агалакова. У 62-летнего мужчины произошел бытовой конфликт с 39-летней сожительницей, после чего он на нее напал. Происшествие заметили прохожие, которые и пресекли противоправные действия.

Информация о текущем состоянии пострадавшей не уточняется. Фигуранта задержали, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Ранее житель поселка Ревда в Мурманской области откусил нос прохожему во время уличной драки. Инцидент случился у одного из домов на улице Кузина.

Пострадавший сделал замечание незнакомцу, который громко разговаривал по телефону, используя нецензурную лексику. Словесный конфликт перерос в драку, в результате которой пострадавшего госпитализировали. Подозреваемым оказался уже судимый 37-летний житель поселка. Возбуждено уголовное дело.

