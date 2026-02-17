Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 16:14

Общество
Главная / Новости /

Юрист Георгиева: до двух лет тюрьмы может грозить за публикацию фото соседа в домовом чате

Юрист рассказала, что грозит за размещение фото соседей в общедомовом чате

Фото: depositphotos/VitalikRadko

До 200 тысяч штрафа или лишение свободы до двух лет может грозить за публикацию фотографии соседей в общедомовом чате. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

Она напомнила, что никто не вправе публично размещать снимки другого человека без его согласия на это. Даже если сосед совершил какое-то противоправное действие и это зафиксировали на фото, публиковать его незаконно. Вместо этого надо обратиться в правоохранительные органы, чтобы нарушителя привлекли к ответственности, отметила эксперт.

Сосед, фото которого выложили в общем чате, может сделать скриншот, для надежности заверить факт публикации у нотариуса и с этим обратиться в суд. Виновного могут наказать по статье о нарушении в области персональных данных (13.11 КоАП РФ) штрафом от 10 тысяч до 15 тысяч рублей.
Алла Георгиева
юрист

Кроме того, потерпевший вправе будет потребовать компенсации морального вреда – например, если посчитает, что фото неудачное и с его помощью пострадавшего выставили в неприглядном виде. Правда, учитывая судебную практику, речь обычно идет о совсем небольших суммах, отметила юрист.

"Также разместившему фото придется оплачивать судебные расходы истца. Например, если он обращался за помощью к юристу, нотариусу", – добавила Георгиева.

Помимо этого, в редких случаях за публикацию чужого фото могут наказать по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни (137 УК РФ). Здесь штраф уже достигает 200 тысяч рублей, подчеркнула эксперт. Произойти это может, например, в том случае, если с помощью фото была раскрыта какая-либо семейная тайна.

Максимальное наказание по вышеуказанной статье – лишение свободы на срок до двух лет. Однако, чтобы вынесли такой приговор, виновный должен сделать что-то очень серьезное. Например, опубликовать в общем чате интимные фото другого человека.
Алла Георгиева
юрист

Она также подчеркнула, что суд всегда назначает наиболее суровое наказание, если размещаются фотографии детей. Поэтому даже если чужой ребенок хулиганил во дворе, не стоит спешить обнародовать зафиксированные доказательства этого, предупредила Георгиева.

Ранее эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала, что сотрудника могут уволить, если он нарушил внутренние правила компании постом в социальной сети. Однако здесь все будет зависеть от того, насколько эти требования соотносятся с должностью сотрудника.

Читайте также


обществоэксклюзив

Главное

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика