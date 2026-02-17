Юрист Георгиева: до двух лет тюрьмы может грозить за публикацию фото соседа в домовом чате

17 февраля, 16:14Общество
Фото: depositphotos/VitalikRadko
До 200 тысяч штрафа или лишение свободы до двух лет может грозить за публикацию фотографии соседей в общедомовом чате. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.
Она напомнила, что никто не вправе публично размещать снимки другого человека без его согласия на это. Даже если сосед совершил какое-то противоправное действие и это зафиксировали на фото, публиковать его незаконно. Вместо этого надо обратиться в правоохранительные органы, чтобы нарушителя привлекли к ответственности, отметила эксперт.
Кроме того, потерпевший вправе будет потребовать компенсации морального вреда – например, если посчитает, что фото неудачное и с его помощью пострадавшего выставили в неприглядном виде. Правда, учитывая судебную практику, речь обычно идет о совсем небольших суммах, отметила юрист.
"Также разместившему фото придется оплачивать судебные расходы истца. Например, если он обращался за помощью к юристу, нотариусу", – добавила Георгиева.
Помимо этого, в редких случаях за публикацию чужого фото могут наказать по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни (137 УК РФ). Здесь штраф уже достигает 200 тысяч рублей, подчеркнула эксперт. Произойти это может, например, в том случае, если с помощью фото была раскрыта какая-либо семейная тайна.
Она также подчеркнула, что суд всегда назначает наиболее суровое наказание, если размещаются фотографии детей. Поэтому даже если чужой ребенок хулиганил во дворе, не стоит спешить обнародовать зафиксированные доказательства этого, предупредила Георгиева.
