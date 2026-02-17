Распашонки местных производителей начнут выдавать новорожденным в Крыму

Фото: depositphotos/photographyMK

Распашонки, пеленки, пледы и игрушки местных производителей начнут выдавать новорожденным в Крыму с 1 марта. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

По его словам, данные вещи войдут в подарочные комплекты, которые можно будет получить при выписке из родильных домов. Инициатива реализуется в рамках исполнения поручения Владимира Путина по дополнительным мерами для повышения рождаемости и по улучшению демографической ситуации.

Аксенов также выразил благодарность местным производителям за изделия высокого качества.

Вместе с тем в Москве при рождении ребенка родители могут выбрать между подарочным набором и выплатой в 20 тысяч рублей. Столичный комплект "Наше сокровище" включает одежду, средства гигиены, постельные принадлежности и предметы ухода.

Основное требование почти везде: ребенок должен быть зарегистрирован в регионе, а хотя бы один из родителей – иметь постоянное место жительства на его территории.

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила ввести подарки для новорожденных на федеральном уровне. Она считает, что это станет справедливым решением по отношению к роженицам из разных регионов страны.

