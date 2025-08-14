В ГД предложили ввести на федеральном уровне подарки для новорожденных

Фото: 123RF/nenovbrothers

Переход к единому подарочному набору для новорожденных на федеральном уровне станет справедливым решением по отношению к роженицам из разных регионов России. Об этом ТАСС заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Парламентарий напомнила, что в настоящее время подарки новорожденным дают в большинстве российских регионов, однако в некоторых случаях лишь жителям этих регионов. Кроме того, наблюдаются отличия в наполнении наборов и их стоимости.

"Часто за подарком беременные едут рожать в другой регион, и тут "едет" статистика рождаемости. А как быть с тем, что родители с завистью смотрят на подарок в другом регионе и делают вывод, что их ребенок менее ценен для страны?" – задалась вопросом депутат.

Буцкая подчеркнула, что федеральная коробка для новорожденных продемонстрирует, что "каждая семья, в которой родился ребенок, важна, что на уровне государства готовы разделить радость всех родителей". Также, по ее словам, единый подарочный набор станет возможностью поддержать российских производителей детских товаров.

"Технологический суверенитет и благополучие каждой семьи – вот ориентиры государственной политики. И начинается все с единого подарка новорожденному", – отметила парламентарий.

Депутат заметила, что субъекты тратят примерно 5,7 миллиарда рублей на подарок новорожденному или выплату взамен подарка. При этом не вся сумма идет на закупку товаров у российских производителей. В составе подарка в большинстве регионов не указаны производители, но написано, что товары "сделаны в России".

"Есть регионы, где подарок новорожденному выставляется на госзакупки единым лотом, внутри которого есть товары, которые не производятся в России <...>. В таком случае выигрывает конкурс российская компания, которая закупает все товары у любых, в том числе не российских поставщиков", – объяснила Буцкая.

Парламентарий считает, что государство могло бы перейти к работе по схеме "социального рубля", когда родители смогут самостоятельно определять состав подарка для новорожденных или получать деньги на покупку детских товаров. При этом выбирать нужно будет из товаров, произведенных в России, а также имеющих подтверждение по 719-му постановлению правительства.

Ранее Роскачество разработало проект стандарта на набор для новорожденных. Новый ГОСТ планируется утвердить к середине этого года. Подарок может включать в себя детские вещи и аксессуары, предметы ухода за детьми от нуля до шести месяцев, клеенки, одеяла, игрушки, соски и другое. Подарочные наборы должны выдаваться семьям бесплатно при выписке из роддома.