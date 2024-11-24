Родители могут оформить документы для новорожденного в центрах госуслуг и роддомах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Молодые родители могут получить свидетельство о рождении или оформить иные документы для детей, в том числе СНИЛС и ОМС, во всех центрах госуслуг или сразу в роддомах. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Кроме того, в центрах госуслуг родителей смогут проконсультировать по любым вопросам и принять заявления о социальных выплатах. Также родители смогут оформить компенсационные выплаты на закупку предметов для ухода за малышом, пособие для неработающих мам, госсертификат на получение маткапитала в бумажном виде и сертификат на посещение ребенком первого года жизни врачей-специалистов.

Родителям вдобавок предлагают направить документы на рассмотрение заявки о распоряжении средствами маткапитала, в том числе о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех лет.

Для получения документов потребуются паспорт отца и матери и медицинское свидетельство о рождении, выданное после рождения ребенка.

Ранее Владимир Путин подписал указ, разрешающий выплату маткапитала только гражданам РФ на момент рождения ребенка и лишь в случае, если ребенок также имеет российское гражданство по рождению.

Изменения внесены в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". В документе также указано, что жителям новых российских регионов маткапитал будет предоставляться независимо от сроков приобретения гражданства РФ.

