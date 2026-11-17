Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Шутка помощника президента РФ Владимира Мединского о неясном статусе представителей ЕС на переговорах в Абу-Даби обернулась публичным позором для представителей Евросоюза (ЕС). Об этом сообщил китайский портал Sohu.

На переговоры в Абу-Даби прибыли делегации России, США и Украины. Представители стран ЕС тоже присутствовали там, но приехали на встречу без официального приглашения.

В ходе выступления на брифинге по итогам встречи Мединский заявил, что не понимает статус европейских дипломатов и зачем они вообще приехали. Его слова вызвали бурный смех в зале, к нему присоединились даже западные участники.

"Приехали как туристы, пусть пообщаются в лобби отеля", – пошутил помощник президента РФ.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер также высказался о представителях Европы. По его словам, если желание ЕС принять участие в переговорах настолько сильно, то союзу следует для начала хотя бы выбрать конкретного кандидата.

В Sohu отметили, что это утверждение говорит о "полнейшем хаосе" в Европе. Журналисты считают, что она разобщена и не имеет сильного лидера.

В свою очередь, в Брюсселе заявили, что переговоры прошли при участии европейских представителей, которые "внимательно следили за их ходом". Однако в действительности делегаты даже не попали в зал заседаний.

Трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины в Абу-Даби прошла 10–11 ноября. Российская делегация не контактировала с представителями Европы.

Позже лидеры стран Евросоюза на саммите в Дублине утвердили состав делегации для участия в экспертных переговорах с Россией. В группу войдут представители Еврокомиссии, Совета ЕС, Германии, Франции, Италии и Польши, а также не входящей в Евросоюз Великобритании.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не намерена выдвигать условия европейской стороне относительно состава ее переговорной группы. Говоря о позиции России по подключению представителей Евросоюза к переговорному процессу, официальный представитель Кремля указал, что "было бы лучше нам пообщаться с европейцами и понять, насколько их позиция потенциально может способствовать мирному процессу".