РИА Новости: переговоры РФ, США и Украины в Абу-Даби завершены

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби завершены, они продлились около 1,5 часа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Делегации покинули место проведения встречи. Их сопровождают полицейские автомобили.

Переговоры представителей Москвы, Вашингтона и Киева в Абу-Даби проходили 10 и 11 ноября. В первый день встреча длилась 4,5 часа. Стороны планировали обсудить гарантии безопасности при завершении украинского конфликта, гуманитарные темы и снижение эскалации.

При этом представители России и Украины вели переговоры на русском языке. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

