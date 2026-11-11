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11 ноября, 13:28

Общество

В России утвердили ГОСТ на русскую кухню

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Новый ГОСТ на русскую кухню утвердили в России. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов в рамках международного форума "Всемирный день качества – 2026".

В течение последних двух лет рестораторы совместно с Росстандартом разрабатывали единый ГОСТ для традиционной русской кухни. Он был утвержден буквально перед началом форума, отметил министр.

"Он детально описывает рецептуру 133-х блюд – от борща до кулебяк. Это не попытка все зарегулировать, а ориентир, гарантирующий потребителю подлинность и высокое качество", – подчеркнул Алиханов.

В стандарт вошли колобки, борщ, щи, бефстроганов, компот, а также традиционные русские приправы – хрен и горчица. В окончательную версию первой редакции стандарта включили более 130 блюд. В дальнейшем список будет регулярно пересматриваться и обновляться.

ГОСТ содержит описание каждого блюда, перечень основных и дополнительных ингредиентов, возможные разновидности, способ подачи и технологические особенности. Документ предназначен для применения в сфере индустрии питания.

Алиханов добавил, что Минпромторг также выступит с инициативой внедрить "русский завтрак" в отелях, пансионатах и кафе. По его словам, взвешенный потребительский патриотизм не помешает и пойдет на пользу сельхозпроизводителям страны.

Ранее в России вступил в силу обновленный ГОСТ на растворимые кофейные напитки. Согласно документу, растворимый кофе разделяется на три вида в зависимости от способа обработки и формы частиц: порошкообразные, гранулированные и сублимированные.

Также отдельно прописано время приготовления. В горячей воде растворимый кофе должен завариваться не более 30 секунд. Если в продукте присутствуют единичные спекшиеся частицы, допускается увеличение этого времени до 2,5 минуты.

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