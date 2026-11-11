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11 ноября, 13:39

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Психолог Самбурский: чувство вины и стыда после покупок сигнализирует о шопоголизме

Психолог напомнил основные симптомы шопоголизма

Фото: 123RF.com/elnur

Покупка по скидке ненужных вещей и чувство стыда после очередного приобретения могут сигнализировать о развившемся шопоголизме. Об этом в беседе с Москвой 24 предупредил клинический психолог Станислав Самбурский.

11 ноября отмечается Всемирный день шопинга. Эксперт отметил, что покупки действительно способны снижать уровень психологического напряжения. Особенно когда человек выбирает то, что нужно именно ему.

Ведь взрослые, как правило, со всех сторон задавлены обязательствами: всегда есть задачи на работе, список дел по дому, а еще важно позаботиться о детях, помочь родителям, отвезти питомца к ветеринару и так далее. Среди этого шопинг становится возможностью наконец-то подумать исключительно про себя. Поэтому к такой перезагрузке прибегают не только женщины, но и мужчины.
Станислав Самбурский
клинический психолог

При этом человек часто начинает получать удовольствие еще задолго до того, как что-то купит: в процессе походов по магазинам, примерок или выбора товаров онлайн. Самбурский пояснил, что психологически человеку становится очень хорошо, когда он представляет, как будет ходить в новой одежде или пользоваться новым предметом.

Однако нельзя забывать, что шопинг и сам может стать психологической проблемой. О том, что она есть, часто говорит ситуация, когда человек даже не успевает пользоваться вещами, которые покупает.

"Классическая история, которую рассказывают шопоголики на приеме: дома лежат нераспакованные вещи, а в корзине уже полно других, а часть в процессе доставки", – рассказал Самбурский.

При этом шопоголики обычно покупают вещи не потому, что они им нужны: порой они даже толком не представляют, что положили в корзину. Но, например, увидели неплохую скидку на этот товар и сразу решили его взять.
Станислав Самбурский
клинический психолог

Явный сигнал о наличии зависимости от покупок – когда после них следует чувство вины, стыда и сожаления. Плюс важно обратить внимание, а лучше начать фиксировать письменно, какие события толкают на спонтанные покупки. У кого-то это, например, ссоры с начальством. В таком случае эксперт посоветовал задуматься о смене работы и обращении к психологу. Ведь, если трата денег стала единственным способом успокоиться, речь может идти о шопоголизме, а это такая же зависимость, как игромания или сексоголизм, подчеркнула Самбурский.

Ранее психолог Екатерина Кольцова предупредила, что люди с нарушениями сна, тревожными расстройствами или высоким уровнем хронического стресса часто совершают ночные спонтанные покупки. Когда человек не может уснуть, он таким образом пытается разгрузиться. При этом подобные траты свойственны не конкретной группе – это могут делать представители разного возраста, пола и социального положения.

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