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11 ноября, 13:27

Безопасность

В Московской области уничтожили минометную мину времен ВОВ

Фото: MAX/"ГКУ МО Мособлпожспас"

В Московской области взрывотехники уничтожили боеприпас времен Великой Отечественной войны, который был обнаружен в лесополосе между деревнями Отяково и Рыльково Можайского округа. Об этом рассказали в пресс-службе ГКУ МО "Московская областная противопожарно-спасательная служба".

О находке сообщил житель деревни Отяково. Взрывотехники по прибытии на место обнаружили 82-миллиметровую минометную мину. Боеприпас находился в километре от ближайших населенных пунктов, поэтому его уничтожили на месте обнаружения.

Сотрудники поисково-спасательного поста 308-й пожарно-спасательной части, в свою очередь, обеспечили взаимодействие взрывотехников с экстренными службами Можайского округа на всех этапах работ.

"Взрывоопасные находки нельзя трогать! Даже спустя десятилетия боеприпасы времен войны сохраняют смертельную опасность", – говорится в заявлении службы в мессенджере MAX.

В случае обнаружения подозрительных предметов граждан призвали не прикасаться и не приближаться к ним, предупредить окружающих об опасности и отойти на безопасное расстояние.

Ранее снаряд времен ВОВ, пролежавший в земле свыше 80 лет, нашли недалеко от СНТ "Коммунальник" в Московской области. Боеприпас обнаружили лесники во время обхода, а прибывшие на место специалисты обезвредили находку на месте.

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