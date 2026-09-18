Боеприпас времен ВОВ обнаружили в лесу в Подмосковье

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Боеприпас времен Великой Отечественной войны, пролежавший в земле свыше 80 лет, обнаружили в километре от СНТ "Коммунальник" поселка Колюбакино Рузского округа Подмосковья. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу Мособлпожспаса.

Отмечается, что лесники проинформировали единую службу экстренных вызовов "Система-112" о находке. Они сообщили, что увидели снаряд во время обхода.

"Прибывшие на место взрывотехники определили, что боеприпас является 152-миллиметровым артиллерийским снарядом времен Великой Отечественной войны", – подчеркнула пресс-служба.

Поскольку боеприпас был в отдалении от населенных пунктов, его решили не перенаправлять на полигон, и обезвредили на месте. В пресс-службе напомнили, что старые боеприпасы крайне взрывоопасны. Их нельзя трогать, накрывать и закапывать. При обнаружении подобных предметов россиянам посоветовали оповестить экстренные службы и отойти на безопасное расстояние.

Ранее двое рабочих получили осколочные ранения при взрыве гранаты времен Великой Отечественной войны на предприятии в Черняховске. Инцидент произошел в индустриальном парке во время сортировки картофеля. По предварительной версии, боеприпас попал на сортировку вместе с урожаем, который собирали специальным комбайном.

