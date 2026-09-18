Подросток пропал во время рыбалки на реке Водле в Карелии

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В Карелии подросток пропал во время рыбалки на реке Водле. Об этом сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по региону в социальной сети "ВКонтакте".

По данным ведомства, 16-летний мальчик пошел на рыбалку вместе со своей матерью 15 сентября. Они отправились на лодке в район поселка Бочилово Пудожского района, а уже вечером того же дня пропали.

Тело женщины обнаружили 16 сентября в акватории реки, приблизительно в километре от Бочилова, в 100 метрах от берега. Там же были найдены лодка и рыболовные снасти. Поиски подростка продолжаются.

Ранее в Архангельской области нашли живым мужчину, который пропал в лесу во время сбора грибов и провел там 12 дней. Мужчина еще 5 сентября ушел за грибами с коллегами в районе поселка Луковецкого, но в какой-то момент заблудился. 17 сентября мужчину заметили на технологической дороге недалеко от поселка другие грибники. Все 12 дней он ничего не ел и сильно ослаб.