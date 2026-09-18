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18 сентября, 17:05

Политика

Кинорежиссер Звягинцев внесен в реестр иноагентов

Фото: ТАСС/ЕРА/CLEMENS BILAN (Андрей Звягинцев признан в РФ иноагентом)

Кинорежиссер Андрей Звягинцев внесен в реестр иностранных агентов, сообщается на сайте Минюста РФ.

Уточняется, что он принимал участие в создании материалов других иноагентов, а также нежелательных организаций. Кроме того, Звягинцев распространял фейки о решениях российских властей и взаимодействовал с другими иностранными агентами.

Министерство также включило в реестр иноагентов Михаила Шевелева, политика Павла Иванова, общественного деятеля и блогера Ержана Тургумбая и проект "Анархист-35".

Иванов распространял фейки о политике властей и об избирательной системе России, принимал участие в распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций, получал финансовую поддержку из иностранных источников. Шевелев также публиковал недостоверные данные о решениях властей и публиковал сообщения иностранных агентов.

Тургумбай, в свою очередь, призывал к нарушению территориальной целостности страны, публиковал ложные сведения о решениях властей и о РПЦ, выступал против СВО. Он также распространял сообщения других иноагентов и нежелательных организаций. Кроме того, проект "Анархист-35" распространял фейки, выступал против спецоперации. Владельцем проекта оказалось лицо-иноагент.

Ранее стало известно, что рэперу Ивану Алексееву, известному как Noize MC (признан в РФ иноагентом), грозит до семи лет лишения свободы по уголовному делу о публичном оправдании терроризма. При этом минимальное наказание по соответствующей статье – штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

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