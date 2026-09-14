Рэперу Noize МС грозит до семи лет за оправдание терроризма

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/noizemc (Иван Алексеев признан иноагентом в РФ)

Рэперу Ивану Алексееву, известному как Noize МС (признан в РФ иноагентом), грозит до семи лет лишения свободы по уголовному делу о публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает News.ru.

Отмечается, что минимальное наказание по соответствующей статье – штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

О возбуждении уголовного дела против Noize МС стало известно 14 сентября. Как указала прокуратура, музыкант, находящийся за границей, на концертах оправдывал террористическую идеологию.

Также он выражал положительное отношение к террористической организации, запрещенной в РФ.

