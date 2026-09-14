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14 сентября, 15:57

Происшествия

Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Нидерландах

Фото: AP/EVERT-JAN DANIELS

Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в городе Эрмело в Нидерландах. Об этом сообщил телеканал Omroep Gelderland.

По его данным, в поезде находились около 150 человек. В результате аварии пострадали два пассажира состава и водитель грузовика, которого доставили в больницу.

Телеканал подчеркнул, что грузовик перевозил крупные бетонные блоки. Из-за последствий случившегося движение поездов между городами Амерсфорт и Зволле приостановлено как минимум до конца дня. Причины аварии пока не установлены.

Ранее пассажирский поезд и "КамАЗ" столкнулись на железнодорожном переезде между станциями Гермечек и Качалай в Дагестане. В результате пострадал водитель автомобиля. Причиной ДТП стал выезд грузовика на пути перед поездом.

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