Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 сентября, 20:23

Общество

В России разработали винтовку, которой можно попасть "белке в глаз"

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Российские предприятия разработали и выпустили новый стрелковый комплекс, с помощью которого можно попасть "белке в глаз" даже на длинных дистанциях. Об этом сообщил РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.

По его словам, комплекс состоит из винтовки и линейки мощных патронов. Все компоненты произведены в России. Оружие предназначено для спортсменов и охоты.

Однако, отметил Оздоев, он не удивится, если разработкой захотят воспользоваться спецслужбы и военнослужащие, поскольку она получилась "крутой, на уровне лучших зарубежных аналогов".

Он также подчеркнул, что предприятия госкорпорации совершенствуют продукцию с учетом боевого опыта и регулярно выпускают новинки не только для армии, но и для гражданского применения.

Ранее в России запатентовали новую винтовку: разработка относится к огнестрельному оружию с компоновкой "булл-пап" и курковым ударно-спусковым механизмом. В качестве прототипа была взята штурмовая винтовка Steyr AUG.

Читайте также


общество

Опасная болезнь поразила легкие российских вейперов

Течение заболевания крайне тяжелое, из-за чего пациенты нередко попадают в реанимацию

"Вейп-ассоциированное поражение легких" не новое заболевание и ранее фигурировало в СМИ как EVALI

Читать
закрыть

Странный объект напугал жителей деревни под Ярославлем

Местные жители связали с ним гибель животных и необычное поведение птиц

Читать
закрыть

Россияне выступили за сокращение рабочей недели

Они уверены: восьмичасовой день давно превратился в формальность и не отражает реальную загрузку

Эксперты уточнили, что такой метод действительно дает эффект

Читать
закрыть

Чем опасны стоматологические экспресс-туры в Китай?

Эксперты уточняют: регулярно фиксируются случаи недобросовестного оказания услуг

Читать
закрыть

Сфинксу набили тату и выкинули на улицу в Ростове-на-Дону

Наказанием за подобное может стать штраф или лишение свободы

Читать
закрыть

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика