В России разработали винтовку, которой можно попасть "белке в глаз"

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Российские предприятия разработали и выпустили новый стрелковый комплекс, с помощью которого можно попасть "белке в глаз" даже на длинных дистанциях. Об этом сообщил РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.

По его словам, комплекс состоит из винтовки и линейки мощных патронов. Все компоненты произведены в России. Оружие предназначено для спортсменов и охоты.

Однако, отметил Оздоев, он не удивится, если разработкой захотят воспользоваться спецслужбы и военнослужащие, поскольку она получилась "крутой, на уровне лучших зарубежных аналогов".

Он также подчеркнул, что предприятия госкорпорации совершенствуют продукцию с учетом боевого опыта и регулярно выпускают новинки не только для армии, но и для гражданского применения.

Ранее в России запатентовали новую винтовку: разработка относится к огнестрельному оружию с компоновкой "булл-пап" и курковым ударно-спусковым механизмом. В качестве прототипа была взята штурмовая винтовка Steyr AUG.