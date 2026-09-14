EUobserver: ЕС согласовал продление санкций против РФ на неделю

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Послы Евросоюза согласовали продление санкций против России всего на одну неделю для устранения разногласий по ограничениям. Об этом сообщил портал EUobserver со ссылкой на дипломатов.

Ранее Словакия потребовала исключить из санкционного списка российского бизнесмена Алишера Усманова. Это требование поддержала Франция. При этом Париж не уведомил других о своем решении заранее и не стал его комментировать.

После этого позицию Словакии поддержали Хорватия и Италия. Отмечалось, что страны приняли такое решение в надежде достичь компромисса до 15 сентября, когда ЕС должен продлить индивидуальные санкции.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Россия не будет обращаться к Западу с просьбой отменить европейские санкции. Он подчеркнул, что такая модель поведения не соответствует духу страны.

Также министр указал, что Россия никогда не портила отношения с Европой и не строила барьеры, это решение приняли европейские государства.